Два подростка задержаны за попытку поджога вертолета на аэродроме в Самаре — Хинштейн
17:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы задержали двоих 16-летних старшеклассников из Тольятти, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж в Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
«Сотрудники Самарского УФСБ совместно с оперативниками ГУ МВД установили и задержали по горячим следам злоумышленников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолета Ми-8 на территории военного аэродрома Кряж (к счастью, неудачно). Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти. Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона», — написал Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область.
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