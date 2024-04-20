Ситуация в киберпространстве побуждает Китай к реорганизации армии - СМИ
10:44 20.04.2024 Источник: РБК
В китайской армии будут расформированы Силы стратегической поддержки и создано новое подразделение — Силы информационной поддержки, такой приказ отдал председатель государства Си Цзиньпин, сообщило правительство.
Силы стратегической поддержки появились девять лет назад, в 2015 году, для координации усилий в кибервойне и политическом противостоянии. Прежде подчиненные этой структуре аэрокосмические и кибернетические подразделения становятся самостоятельными и будут действовать параллельно Силам информационной поддержки.
Новое подразделение будет оказывать «ключевую поддержку в координации создания и использования киберинформационной системы», подчеркнул Си Цзиньпин. Bloomberg называет эти изменения крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года. (РБК)
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