Сбер почтил память воинов Великой Отечественной войны на мемориале в Щекутино

15:03

Фото пресс-службы Сбера

Сбер провел в деревне Щекутино Наро-Фоминского района традиционную акцию памяти и торжественное возложение цветов к мемориалу воинам 4-й стрелковой дивизии народного ополчения, которая в годы Великой Отечественной войны защищала столицу нашей Родины.

Сбер взял шефство над мемориалом в 2015 году и на постоянной основе проводит реставрационные работы, обустройство территории, высадку зеленых насаждений. Ежегодно в преддверии Дня Победы на мемориале проводятся акции памяти, в которых принимают участие ветераны — бывшие работники Сбербанка, ветераны Минэкономразвития, Среднерусского банка, Наро-Фоминского городского округа, администрация и учащиеся местных школ, сотрудники Сбера и члены их семей.

«Стало доброй традицией собираться здесь каждый год, накануне самого великого праздника нашей страны – Дня Победы, – рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Сюда приходят ветераны, сотрудники Сбербанка, Министерства экономического развития, местные жители. Приходят, чтобы вспомнить, как в те далекие времена воины, ополченцы, защищали нашу Родину. Среди погибших были те, кто работал в тех же учреждениях, где сегодня работаем мы. Именно здесь, на этой линии соприкосновения, произошел их подвиг. Благодаря этому подвигу сегодня у нас есть возможность жить, развиваться, строить новое будущее и с уверенностью смотреть вперед».

В этом году в мероприятии участвовали более 150 человек. Помимо традиционных составляющих акции памяти – митинга, минуты молчания, возложения цветов и полевой кухни, – провели концерт «Наша память о войне», запуск шаров и мастер-класс для детей, на котором ребята создали открытки для воинов 202-й зенитной ракетной бригады, которые в эти дни находятся в зоне проведения СВО.

В истории Великой Отечественной войны 20 апреля – важная дата. В этот день 82 года назад официально завершилась легендарная Битва за Москву, участниками которой были бойцы 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы. Результаты этой битвы бесценны: она разрушила миф о непобедимости немецких войск.

Год назад, 20 апреля 2023 года Сбер вместе с Пушкинской школой № 1500 открыл музей, который рассказывает о подвиге 4-й дивизии народного ополчения. В 81-ю годовщину завершения битвы за Москву его открыли Станислав Кузнецов и ветераны Минэкономразвития РФ. В музее содержится самая полная информация о формировании дивизии и ее роли в защите столицы осенью и зимой 1941-1942 годов.

Также продолжается проект «Найди героя», инициированный подразделением центрального подчинения «Дирекция сервисных центров» и запущенный в декабре 2023 года. Цель проекта – привлечение детей сотрудников и учащихся дружественных школ к «глубокому» поиску информации о бойцах 4-й дивизии народного ополчения: фотографии и биографии воинов, сведения о боевом пути, наградах и подвигах.