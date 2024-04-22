Польша неоднократно обсуждала с США возможность размещения ЯО на ее территории — Дуда

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти неоднократно обсуждали с США возможность размещения в республике их ядерного оружия (ЯО) в рамках программы НАТО Nuclear Sharing и выражали готовность к этому в случае необходимости. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt.

«Это стало темой польско-американских переговоров с некоторых пор. Я на эту тему уже разговаривал [с американскими партнерами] несколько раз. Не скрою, что, когда меня спрашивали [о размещении в Польше ядерных боеголовок], я сообщал о нашей готовности к этому», — отметил Дуда.