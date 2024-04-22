Двое полицейских погибли, один ранен при обстреле наряда ППС в Карачаево-Черкесии

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наряд патрульно-постовой службы обстреляли в Карачаево-Черкесии, погибли двое полицейских, один ранен. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«По данным следствия, 22 апреля неустановленное на данный момент лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции МО МВД России „Карачаевский“. От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте, третий потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Напавший произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему. Возбуждено уголовное дело по ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов).