ВС РФ улучшают позиции на СВО, помощь США Киеву этого не изменит — Песков
13:05 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы улучшают свои позиции на фронте специальной военной операции на Украине, и выделяемая США помощь Киеву не изменит этой ситуации. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя. Российские вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, улучшают свои позиции. В целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна», — прокомментировал представитель Кремля решение Палаты представителей Конгресса США поддержать выделение средств Киеву.
«В целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна, — отметил Песков успехи российских сил. — Выделенные [США] деньги, эти вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики».
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