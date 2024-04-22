Мосгордума рассмотрит законопроект об укрупнении муниципалитетов ТиНАО

15:58

В Московскую городскую думу внесли законопроект о новом о административном делении в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО). По словам председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, за 12 лет в составе Москвы, районы, входящие в ТиНАО стали полноценной частью столицы. «Дальнейшее развитие этих территорий требует новой системы управления и соответствующей нормативной базы, - отмечает спикер Мосгордумы. - Новое административное деление ТиНАО простимулирует экономический рост и технологическое развитие, позволит привести качество жизни в Новой Москве».

Законопроект уже опубликован в электронной базе Мосгордумы. Документ регулирует правоотношения, связанные с образованием в столице РФ новых внутригородских муниципальных образований – муниципальных округов Бекасово, Внуково, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Филимонковский, Щербинка и городского округа Троицк, путем преобразования и изменения границ отдельных внутригородских муниципальных образований в Москве – муниципальных округов, городских округов, поселений.

Напомним, расширение административных границ Москвы за счет территории Московской области произошло 1 июля 2012 года, в результате чего площадь мегаполиса увеличилась примерно в 2,4 раза.