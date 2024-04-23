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Британский кабмин смог провести через парламент законопроект о высылке нелегалов в Руанду

09:32 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании добилось утверждения обеими палатами парламента спорного законопроекта о высылке нелегальных мигрантов в Руанду. Принять билль, который Палата лордов в течение дня несколько раз возвращала в Палату общин, добиваясь внесения поправок, удалось только после полуночи.

Глава правительства Риши Сунак настоял на том, чтобы все остающиеся этапы голосования по законопроекту были завершены ко вторнику, даже если это потребует от депутатов провести всю ночь в здании парламента. Законопроект был утвержден Палатой общин в третьем чтении еще 17 января, однако Палата лордов больше трех месяцев настаивала на поправках, дававших бы дополнительные гарантии того, что права отправляемых в Руанду нелегалов будут соблюдаться. Чтобы приобрести силу закона, билль должен быть в ближайшие дни утвержден королем Карлом III. По словам Сунака, его кабинет рассчитывает, что первый самолет с нелегалами вылетит в Африку из Великобританию через 10-12 недель.

План, предполагающий отправку нелегалов в Руанду, был представлен почти два года назад еще кабинетом Бориса Джонсона. Пока его так и не удалось воплотить в жизнь из-за позиции британских судов, посчитавших, что депортированным в Руанду иммигрантам будет грозить высылка в родные страны, где их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности. Против выступил и ЕСПЧ.

Чтобы обойти возникшую преграду, правительство Сунака подписало новое соглашение с Руандой, призванное исключить такую возможность, а также представило новый законопроект. В нем Руанда объявляется безопасной страной, а также предусматриваются меры, которые ограничат возможности высылаемых оспорить это в суде. Соглашение между Лондоном и Кигали предполагает, что высланные из королевства нелегалы смогут просить убежища в Руанде или других «безопасных третьих странах», и в подавляющем большинстве случаев не смогут претендовать на возвращение в Соединенное Королевство.

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