ФСБ задержала в Брянске сторонника украинских националистов, готовившего теракт
12:32 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ пресекла теракт в Брянске, готовившийся сторонником украинских националистов. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта», — сообщили в ЦОС.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изъято самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать для преступления.
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