ФСБ задержала в Брянске сторонника украинских националистов, готовившего теракт

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ пресекла теракт в Брянске, готовившийся сторонником украинских националистов. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта», — сообщили в ЦОС.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изъято самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать для преступления.