США дали понять Европе, что не могут бесконечно выписывать чеки для Киева — сенатор

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование в Конгрессе США по вопросу об одобрении очередного пакета помощи Киеву показало Европе и другим странам мира, что США не могут бесконечно выписывать чеки в целях поддержки других стран. Такое мнение выразил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо).

«Мы смогли ясно дать понять Европе и остальному миру, что Америка не может выписывать чеки с открытой суммой бесконечно», — приводит американское издание Politico слова политика, проголосовавшего против помощи Украине.