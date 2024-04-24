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США дали понять Европе, что не могут бесконечно выписывать чеки для Киева — сенатор

12:32 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование в Конгрессе США по вопросу об одобрении очередного пакета помощи Киеву показало Европе и другим странам мира, что США не могут бесконечно выписывать чеки в целях поддержки других стран. Такое мнение выразил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо).

«Мы смогли ясно дать понять Европе и остальному миру, что Америка не может выписывать чеки с открытой суммой бесконечно», — приводит американское издание Politico слова политика, проголосовавшего против помощи Украине.

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