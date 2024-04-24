ВСУ не хватает около 150-200 тыс. солдат — польский генерал
17:00 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава в вооруженном противостоянии с РФ. Такое мнение выразил в эфире радиостанции RMF24 бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
«Ключевая проблема для Украины — кем воевать, а не чем. [ВСУ] не хватает от 150 до 200 тыс. солдат на фронте», — отметил отставной польский военный. Скшипчак также назвал «делом нескольких часов» доставку на линию боевого соприкосновения выделенных США Киеву в рамках очередного пакета помощи вооружений.
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