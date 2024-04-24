0
0
1
НОВОСТИ

ВСУ не хватает около 150-200 тыс. солдат — польский генерал

17:00 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава в вооруженном противостоянии с РФ. Такое мнение выразил в эфире радиостанции RMF24 бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«Ключевая проблема для Украины — кем воевать, а не чем. [ВСУ] не хватает от 150 до 200 тыс. солдат на фронте», — отметил отставной польский военный. Скшипчак также назвал «делом нескольких часов» доставку на линию боевого соприкосновения выделенных США Киеву в рамках очередного пакета помощи вооружений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 24.04.2024
Силуанов предложил ужесточить выдачу разрешений на стройку в регионах с рисками паводков
0
84
16:32 24.04.2024
Борьба с Белоруссией и РФ дорого обходится жителям стран Балтии — Лукашенко
0
136
16:12 24.04.2024
Венгрия сохранит запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины, вопреки решению Европарламента
0
139
16:00 24.04.2024
Украина стала полигоном, на котором отчасти решается судьба мирового порядка — Лукашенко
0
150
15:32 24.04.2024
Сумма выплат пострадавшим от паводка в Оренбургской области превысила 1 млрд рублей — МЧС
0
175
15:12 24.04.2024
Роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить — Песков
0
286
15:00 24.04.2024
Польская армия абсолютно не готова к вооруженному конфликту — депутат Сейма
0
256
14:55 24.04.2024
СБУ задержала наместника Святогорской лавры
0
267
14:32 24.04.2024
Милитаризация экономики Великобритании является «камуфляжем» трудностей — Песков
0
265
14:12 24.04.2024
Победа России на Украине изменит ход истории в Европе — фон дер Ляйен
0
310

Возврат к списку