17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава в вооруженном противостоянии с РФ. Такое мнение выразил в эфире радиостанции RMF24 бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«Ключевая проблема для Украины — кем воевать, а не чем. [ВСУ] не хватает от 150 до 200 тыс. солдат на фронте», — отметил отставной польский военный. Скшипчак также назвал «делом нескольких часов» доставку на линию боевого соприкосновения выделенных США Киеву в рамках очередного пакета помощи вооружений.