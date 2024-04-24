Россия применила право вето на резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

23:00 Источник: Интерфакс

Члены СБ ООН не приняли проект резолюции, касающийся неразмещения ядерного оружия в космосе. На голосовании 13 стран поддержали проект, Китай воздержался. Россия применила право вето.

США совместно с Японией разработали данный проект резолюции. В нем указывается, что "наша общая цель - не допустить гонки вооружений в космосе", а также требуется выполнение обязательств в рамках Договора о космосе, в частности "не размещать любое ядерное вооружение или любые виды оружия массового уничтожения на орбите вокруг Земли".

Кроме того, в документе содержится призыв к членам СБ ООН "не разрабатывать любое ядерное оружие, которое специально предназначено для размещения на орбите вокруг Земли".