Россия применила право вето на резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
23:00 24.04.2024 Источник: Интерфакс
Члены СБ ООН не приняли проект резолюции, касающийся неразмещения ядерного оружия в космосе. На голосовании 13 стран поддержали проект, Китай воздержался. Россия применила право вето.
США совместно с Японией разработали данный проект резолюции. В нем указывается, что "наша общая цель - не допустить гонки вооружений в космосе", а также требуется выполнение обязательств в рамках Договора о космосе, в частности "не размещать любое ядерное вооружение или любые виды оружия массового уничтожения на орбите вокруг Земли".
Кроме того, в документе содержится призыв к членам СБ ООН "не разрабатывать любое ядерное оружие, которое специально предназначено для размещения на орбите вокруг Земли".
НОВОСТИ
- 22:35 24.04.2024
- Администрация США рассчитывает, что выделенных денег Украине хватит до конца года
- 22:17 24.04.2024
- В Белом доме подтвердили отправку Киеву ракет ATACMS в марте этого года
- 20:42 24.04.2024
- Глава Верховного суда РФ заявила, что глобальные изменения в судебной системе страны уже произошли ранее
- 20:20 24.04.2024
- Городской совет Одессы отказался переименовывать проспект Гагарина и еще две улицы
- 20:12 24.04.2024
- Ракеты ATACMS уже были тайно поставлены Америкой Украине - СМИ
- 18:30 24.04.2024
- Байден: В ближайшие часы мы начнем отправку оружия Украине
- 17:40 24.04.2024
- Нигер хотел бы, чтобы РФ тренировала войска республики — глава МВД
- 17:12 24.04.2024
- Силуанов предложил ужесточить выдачу разрешений на стройку в регионах с рисками паводков
- 17:00 24.04.2024
- ВСУ не хватает около 150-200 тыс. солдат — польский генерал
- 16:32 24.04.2024
- Борьба с Белоруссией и РФ дорого обходится жителям стран Балтии — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать