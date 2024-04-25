Три емкости с нефтепродуктами горят на площади 500 кв. м в Омске

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три емкости с нефтепродуктами объемом 200 литров каждая горят в Омске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Горят три емкости по 200 литров на Красноярском тракте города Омска. Предварительно, площадь пожара составляет 500 кв. метров», — сказали в МЧС.

Огонь тушат 58 человек и 15 единиц техники.