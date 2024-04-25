Более 80% респондентов в ходе опроса выбрали Сбер самым надежным банком для хранения денег
11:30 25.04.2024
Согласно опросу, проведенному компанией «Сервизория», чаще всего в качестве надежного банка для размещения средств на депозитах респонденты указывали Сбербанк – 81%. Также они вписывали в пустую графу Тинькофф (10%).
В целом опрос посвящен теме хранения средств в банках. Всего было опрошено 1000 человек разных возрастов из разных регионов России. Согласно результатам, 81% респондентов откладывают деньги, остальные – не копят. Практически все опрошенные, кто откладывает деньги, используют для сбережения своих средств банковские продукты – 80,9% респондентов имеют вклад или накопительный счет в банке.
«Сегодня банки предлагают своим клиентам большое количество разных продуктов для инвестирования денег и их сбережения. При этом ключевая ставка Банка России остается достаточно высокой. И если данный факт негативно сказывается на кредитах, так как процентная ставка по ним увеличивается, то в случае с вкладами рост ключевой ставки позволяет банкам делать предложения по вкладам еще более привлекательными, – отметила руководитель проектов по клиентскому опыту компаний «Сервизория» Анна Белова. – Мы решили спросить россиян, каким банкам они доверяют свои деньги, где и как предпочитают их размещать, гонятся за высоким процентом или выбирают стабильность. Как выяснилось, очень многим – 53% – в первую очередь важны размер и статус банка, они смотрят на финансовые показатели, а также госучастие. Кроме того, многие предпочитают относить свои деньги на хранение в крупные банки, входящие в первую десятку».
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