Восток ЕС догоняет по уровню жизни его юг - Bloomberg
12:30 04.05.2024 Источник: РБК
Бывшие страны социалистического блока, вошедшие после распада СССР в Евросоюз, в ближайшие годы обойдут по уровню жизни государства южной Европы, пишет Bloomberg.
По прогнозу Международного валютного фонда доход на душу населения в Словении превысит аналогичный показатель в Италии к 2029 году с учетом покупательной способности (то есть $65 тыс. ВВП на душу населения). Литва почти достигнет этого уровня, Польша также не будет значительно отставать. Показатель Испании будет ниже — около $60 тыс.
Эти три восточно-европейские страны вошли в ЕС 20 лет назад, 1 мая 2004 года. На момент вступления показатель в Польше и Литве находился на уровне $15 тыс., в Словении — чуть больше $20 тыс. Уровень в Италии и Испании был в районе $30 тыс.
Причиной, по мнению Bloomberg, может быть рост производства благодаря иностранным инвестициям, доступу к рынку и фондам ЕС для «новых» членов, что, в свою очередь, замедлило темпы роста экономики «старых». РБК
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