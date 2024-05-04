Восток ЕС догоняет по уровню жизни его юг - Bloomberg

12:30 Источник: РБК

Бывшие страны социалистического блока, вошедшие после распада СССР в Евросоюз, в ближайшие годы обойдут по уровню жизни государства южной Европы, пишет Bloomberg.

По прогнозу Международного валютного фонда доход на душу населения в Словении превысит аналогичный показатель в Италии к 2029 году с учетом покупательной способности (то есть $65 тыс. ВВП на душу населения). Литва почти достигнет этого уровня, Польша также не будет значительно отставать. Показатель Испании будет ниже — около $60 тыс.

Эти три восточно-европейские страны вошли в ЕС 20 лет назад, 1 мая 2004 года. На момент вступления показатель в Польше и Литве находился на уровне $15 тыс., в Словении — чуть больше $20 тыс. Уровень в Италии и Испании был в районе $30 тыс.

Причиной, по мнению Bloomberg, может быть рост производства благодаря иностранным инвестициям, доступу к рынку и фондам ЕС для «новых» членов, что, в свою очередь, замедлило темпы роста экономики «старых». РБК