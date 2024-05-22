На первичных выборах в штате Орегон лидирует Трамп - СМИ
09:20 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
После обработки 59% бюллетеней Трамп набирает 91,8% голосов. Его главные соперники — экс-постпред США при ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами — ранее объявили о выходе из предвыборной гонки.
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