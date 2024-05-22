Киев признает, что в текущем году у ВСУ нет шансов на прорыв

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко признал, что у вооруженных сил страны нет шансов на прорыв на поле боя в текущем году.



В интервью газете Financial Times он сказал, что шансы невелики. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока еще сражаются, а главная задача — «склонить чашу весов».



Литвиненко также назвал «абсолютно несправедливым» запрет на использование Киевом полученного от США оружия для нанесения ударов по территории РФ. По его словам, для Украины «было бы полезно», если бы Вашингтон снял это ограничение.





