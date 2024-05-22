Сбер представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox

10:30

Фото пресс-службы Сбера



На ежегодной конференции ЦИПР-2024 Сбер анонсировал новое поколение ТВ-приставки SberBox, которая делает телевизор умным. SberBox 2 Сбер называет синергией нового взгляда на дизайн умных устройств, технологичности и открытости пользователям. В разработке учли обратную связь от пользователей и добавили ряд усовершенствований, которые сделают просмотр ТВ более удобным, сообщает пресс-служба банка. За разработку умных устройств отвечает партнер Сбера – компания SberDevices.

Концепция новой ТВ-приставки предполагает, что внешний вид девайса должен ярче выражать идеи технологичности и открытости новому. Чтобы продемонстрировать инженерную красоту, в новом SberBox 2 использовали полупрозрачный материал и добавили плавность изгибам корпуса, выполненного в форме турбины. Пульт устройства также выполнен в новом дизайне – за счет обтекаемой формы он удобно располагается в руке, а выдвижной отсек для батареек открывается одним простым нажатием. Для тех, кто постоянно теряет пульт в комнате или на просторах дивана, в SberBox 2 появилась функция «Найти пульт». Достаточно дважды нажать кнопку на корпусе приставки, – и потеряшка сразу издаст сигнальный звук.

Изменения коснулись и комплектации, это делает использование устройства еще удобнее и решает вопрос с его размещением. Теперь приставка легко крепится на телевизор при помощи велкро-липучки. А со съемным HDMI-кабелем можно не волноваться, где расположен телевизор, – при необходимости можно взять провод длиннее. Разъем для провода зарядки расположен сбоку и не занимает много пространства за телевизором.

SberBox 2 укомплектован современным чипом Amlogic S905Y4, который поддерживает разрешение 4К и технологию HDR, а в совокупности с 2 Гб оперативной памяти процессор обеспечивает высокую скорость работы устройства. 16 Гб встроенной памяти позволяют легко устанавливать любые приложения на приставку.

Добавленный LAN-разъем дает возможность подключаться к интернету через кабель. Это альтернативное решение обеспечивает более надежное соединение с высокой скоростью и не прерывает просмотр видеоконтента высокого качества.

В сочетании с платформой Салют ТВ пользователи получают качественный продукт и регулярные обновления: 100+ бесплатных каналов, большой выбор онлайн-кинотеатров, возможность устанавливать приложения из интернета, голосовое управление с ассистентом Салют и нейросетевой моделью GigaChat. Платформа постоянно развивается, чтобы отвечать запросам пользователей. Так, в новом обновлении есть отдельная библиотека контента, чтобы помочь в выборе фильма или сериала, а также сквозной поиск, который позволяет искать фильмы и сериалы не только по всем онлайн-кинотеатрам и ТВ-каналам, но и по приложению «VK Видео».

«SberBox 2 получилась не просто стильной, но и суперудобной и производительной, – считает Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. – Еще функциональнее, еще быстрее, еще комфортнее в использовании – все это о нашей новой приставке. Важно, что соразработчиками гаджета выступили наши многочисленные пользователи, которые рассказали, каких опций им не хватает и что бы они изменили во внешнем виде и внутренней начинке SberBox. При этом устройство отличается доступной ценой – приобрести его уже можно сегодня».

«SberBox – первое умное устройство под брендом Sber, которое мы запустили в 2020 году, – напомнил Денис Филиппов, CEO SberDevices. – ТВ-приставка стала по-настоящему народной и не теряет своей популярности, постоянно наращивает аудиторию, которая уже достигла 1,5 млн пользователей. Еще в 2021 году мы заняли первое место по продажам в сети «М.Видео – Эльдорадо» и держим эту планку по итогам 2023 года. Все 3,5 года мы постоянно модернизировали продукт, развивали ОС Салют ТВ, чтобы отвечать запросам аудитории, гарантировать комфорт от просмотра ТВ дома и надежность работы устройств. Сегодня мы предлагаем новое решение – новый дизайн, который не просто выделяет нас среди конкурентов, но дает ту функциональность, которую так ждали пользователи. И, главное, дает новый опыт ТВ-смотрения и решает вопрос, как сделать свой телевизор умным, не прогадав с выбором».

Рекомендованная розничная цена нового SberBox 2 – 5490 руб. ТВ-приставка уже доступна к покупке в официальном интернет-магазине SberDevices и постепенно поступит на маркетплейсы и в розничные точки продаж ретейлеров-партнеров.