На Украине за уклонение от мобилизации мужчину приговорили к трем годам тюрьмы

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд на Украине приговорил жителя Черкасской области к трем годам лишения свободы за неявку в военкомат по повесткам. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.



По данным Маньковского районного суда Черкасской области, мужчина уклонялся от мобилизации с ноября 2023 года. Тогда он получил первую повестку и должен был явиться в военкомат для отправки на военную службу.



Староста села, в котором проживает подсудимый, рассказал в суде, что должен был доставить мужчину в военкомат, однако ему не открыли двери в дом. По другой повестке мужчина тоже не явился.



