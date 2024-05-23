На Украине за уклонение от мобилизации мужчину приговорили к трем годам тюрьмы
09:30 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным Маньковского районного суда Черкасской области, мужчина уклонялся от мобилизации с ноября 2023 года. Тогда он получил первую повестку и должен был явиться в военкомат для отправки на военную службу.
Староста села, в котором проживает подсудимый, рассказал в суде, что должен был доставить мужчину в военкомат, однако ему не открыли двери в дом. По другой повестке мужчина тоже не явился.
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