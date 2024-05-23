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Из-за усилий Запада украинский кризис затянулся - МИД КНР

11:45 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кризис на Украине затянулся из-за действий Великобритании и ее союзников, помешавших Москве и Киеву достичь мира. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Есть информация, что еще два года назад Россия и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта. Тем не менее из-за препятствий со стороны Великобритании и других сторон конфликт продолжается по сей день», — отметил он.

Он также заявил, что «очернение Китая не изменит неэффективной позиции Лондона по украинскому вопросу и не решит острых проблем, с которыми Великобритания сталкивается внутри страны», и подчеркнул, что КНР «продолжит защищать свои законные права и интересы».


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