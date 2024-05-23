0
0
104
НОВОСТИ

Спрос со стороны бизнеса на технологии Сбера в области искусственного интеллекта растет

12:04 23.05.2024

240523-2.jpeg
Андрей Белевцев. Фото пресс-службы Сбера
Вопрос применения генеративных моделей для трансформации базовых процессов бизнеса и разработки программного обеспечения в настоящее время крайне актуален, рассказал Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка во время сессии Сбера «ИИ-трансформация бизнеса – перспективы использования LLM» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«Это наша принципиальная позиция – развивая AI-технологии, мы предлагаем их компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы их использовать, – отметил он. – И мы видим, интерес рынка большой: четыре тысячи бизнес-клиентов в России сейчас подключились и используют API нашей модели для разработки своих собственных продуктов. Их кейсы очень разные, из самых разных областей. Если говорить о промышленных кейсах, то сейчас в нашей библиотеке их около сотни. Мы их проанализировали и отранжировали с точки зрения интереса и возможности их реализации. Если смотреть такие крупные кластеры, это задачи информационной и пользовательской поддержки, задачи по оптимизации производственного процесса, безопасности, контроля качества, управления знаниями и многие другие».

По словам члена правления, исполнительного директора СИБУРа Василия Номоконова, компания совместно со Сбером приступила к реализации и уже добилась первых обнадеживающих результатов в таком кейсе, как ассистент инженера-диагноста состояния оборудования, который на основе аномалий в параметрах работы установки определяет проблему и предотвращает внеплановую остановку. Ассистент помогает на основе простого текстового описания аномалии сформировать гипотезы возможных неполадок и варианты их устранения. Сегодня в Сибуре 200 единиц критических установок, таких как компрессоры, насосы, турбины и так далее, под мониторингом, для которого требуется 4 человека. А в целевой модели при увеличении количества оборудования до 2000 единиц требуемое количество диагностов будет равно 40, при 9000 - 180. ИИ-ассистент на базе LLM позволит усилить возможности диагностов и снизить необходимое количество специалистов при увеличении числа установок под мониторингом. Данный кейс на реальных данных уже доказал свою перспективность и в случае успешного завершения пилотирования и дообучения моделей будет запущен в опытно-промышленную эксплуатацию, рассказал представитель СИБУРа.

Олег Третьяк, начальник Департамента по цифровой трансформации «Газпром нефти», отметил, что пример работы компании с генеративкой – это работа с геологией, когда расчеты надо проводить в нескольких системах, понимать и интерпретировать результаты, на основе этого делать выводы и заключения.

Андрей Бадалов, вице-президент «Транснефти», рассказал, что искусственный интеллект в компании уже используется в системах машинного зрения как на уровне технических систем безопасности, так и в системах промышленной безопасности.

А Федор Минькин, технический директор GigaChat, отметил, что GigaChat может использоваться бизнесом как инструмент принятия решений, исполнения инструкций. Такие инструменты дают возможность использовать информацию между отраслями и создавать инновационные продукты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:50 23.05.2024
Европейские подростки более склонны к нездоровому питанию - доклад ВОЗ
0
17
12:10 23.05.2024
США проводят подготовку на Украине на случай ЧС в ядерной сфере
0
113
11:59 23.05.2024
Сбер стал партнером выставки работ Васнецовых в Третьяковской галерее
0
108
11:55 23.05.2024
При первой возможности Башар Асад намерен посетить Иран
0
153
11:45 23.05.2024
Из-за усилий Запада украинский кризис затянулся - МИД КНР
0
152
11:10 23.05.2024
Украинских неонацистов тренируют на территории Франции - агентство
0
215
10:50 23.05.2024
Попытки Украины вернуться к границам до начала СВО поддерживаются в США - Блинкен
0
210
09:30 23.05.2024
На Украине за уклонение от мобилизации мужчину приговорили к трем годам тюрьмы
0
328
09:25 23.05.2024
США и ЕС не знают как помешать сближению России и Венгрии - СМИ
0
351
19:35 22.05.2024
СМИ назвали дату досрочных выборов в Великобритании
0
840

Возврат к списку