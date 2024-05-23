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Париж отправляет в Новою Каледонию дополнительную бронетехнику и вертолеты

16:40 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции направят дополнительные бронемобили и вертолеты в Новую Каледонию (заморская территория Франции в Тихом океане), чтобы пресечь насилие и восстановить порядок на архипелаге. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам визита в Новую Каледонию.

«В ближайшие часы мы направим дополнительные бронемашины и вертолеты, чтобы восстановить контроль над каждым кварталом, где все еще царит насилие, шаг за шагом», — сказал он. Президент уточнил, что для подавления беспорядков задействованы 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе 130 служащих спецподразделений полиции и жандармерии RAID и GIGN.

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