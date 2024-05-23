Названа компания на фондовом рынке с высокими результатами управления
20:39 23.05.2024
В Москве прошла церемония вручения премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD. За высокие результаты в управлении средствами клиентов наградили управляющую компанию «Первая».
Организационный комитет при выборе победителей учитывал следующие параметры: объем активов под управлением, линейку инвестиционных продуктов, данные о доходностях и привлечениях. По итогам 2023 года флагманские фонды управляющей компании вошли в топ-3 по доходности среди своих конкурентов. Так, «Фонд российских облигаций» показал лучшую доходность среди крупных фондов рублевых облигаций – 10,2%, в то время как бенчмарк прибавил за год 1,5%, «Фонд российских акций» подорожал на 60,6%, а индекс Мосбиржи – на 43%.
В 2023 году УК «Первая» запустила сразу несколько инновационных продуктов. Среди них биржевые фонды «Сберегательный в юанях» и «Акции средней и малой капитализации», который дал возможность вложиться в компании с большим потенциалом роста, сохранив баланс риска и доходности. Также в прошлом году компания увеличила число фондов с выплатой дохода до пяти – под любой риск профиль и инвестиционную цель, совокупные выплаты по этим продуктам составили 8 млн руб.
«Профессиональных управляющих оценивают прежде всего за качественный инвестиционный результат на длинном горизонте. Наша задача – продолжать обгонять бенчмарки и обеспечивать клиентам высокую доходность, – отметил генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский. – Как показывает практика, в инвестициях успешнее тот, кто имеет собственную аналитику. Мы создали собственный аналитический отдел и развиваем как классическую фундаментальную аналитику по эмитентам (оценка акций, кредитных рисков), так и макроанализ, стратегический анализ по отраслям и классам активов, количественный анализ. В планах – создание инвестиционного маркетинга, который пересекается с персонализацией инвестиционных решений для наших клиентов».
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