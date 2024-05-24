Трактовку Reuters об условиях участия РФ в мирных переговорах по Украине Песков отверг
17:40 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, однако этот процесс должен привести к достижению целей специальной военной операции России. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Reuters, будто Путин готов к переговорам при фиксации границ по нынешней линии фронта.
«Это не так, — оценил представитель Кремля верность информации Reuters. — Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны».
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