Трактовку Reuters об условиях участия РФ в мирных переговорах по Украине Песков отверг

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, однако этот процесс должен привести к достижению целей специальной военной операции России. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Reuters, будто Путин готов к переговорам при фиксации границ по нынешней линии фронта.

«Это не так, — оценил представитель Кремля верность информации Reuters. — Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны».