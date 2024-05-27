Депутат Рады заявил, что Франция готова прислать на Украину военных инструкторов

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховный рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступил с утверждением, что Франция согласилась направить инструкторов на Украину для подготовки военных.

«Франция согласилась направить своих инструкторов на Украину для подготовки военных ВСУ», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, легализующие посещение французскими инструкторами учебных центров ВСУ. Гончаренко не пояснил, имеет ли он в виду данное посещение или какие-то иные планы.