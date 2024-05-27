0
0
132
НОВОСТИ

Депутат Рады заявил, что Франция готова прислать на Украину военных инструкторов

18:45 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховный рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступил с утверждением, что Франция согласилась направить инструкторов на Украину для подготовки военных.

«Франция согласилась направить своих инструкторов на Украину для подготовки военных ВСУ», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, легализующие посещение французскими инструкторами учебных центров ВСУ. Гончаренко не пояснил, имеет ли он в виду данное посещение или какие-то иные планы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 27.05.2024
В Японии полагают, что Северная Корея пыталась запустить спутник, но неудачно
0
235
17:53 27.05.2024
В Афинах опровергли информацию о намерении подписать с Украиной соглашение об обороне
0
199
17:15 27.05.2024
Грузию тайно подталкивали к отправке войск на Украину – спикер парламента
0
292
16:08 27.05.2024
Польша решила ввести ограничения на передвижения российских дипломатов
0
369
15:50 27.05.2024
Выделение еще 6,5 млрд евро на поставки оружия Украине для Венгрии неприемлемо - Сийярто
0
345
15:05 27.05.2024
В Китае создан многомиллиардный фонд для увеличения производства чипов
0
408
14:30 27.05.2024
В этом годув Вену привезут выставку музея Пушкина о романе «Евгений Онегин»
0
396
14:20 27.05.2024
Только страны НАТО могут отменить для Киева ограничения на удары по территории РФ
0
439
14:10 27.05.2024
Замминистру обороны РФ заочно предъявили обвинение на Украине
0
461
13:50 27.05.2024
В Белгородской области беспилотник атаковал автозаправку
0
455

Возврат к списку