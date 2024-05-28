От планов ухода из РФ отказались сотни западных компаний - СМИ
10:30 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, пересмотреть решение их заставил ряд причин, в том числе «рост потребительской активности и бюрократические препоны». Речь идет, в частности, о скидке на активы из недружественных стран и дополнительных налогах при уходе из России.
«Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней», — приводит газета слова одного из руководителей, работающих с западными фирмами в стране. «Они сказали, что уйдут. Им были предоставлены на выбор покупатели их бизнеса, которые оказались для них неприемлемыми», — отметил он.
В целом, по данным издания, с 2022 года в России осталось более 2,1 тыс. международных компаний, в том числе Avon Products, Air Liquide и Reckitt, Unilever, Nestlé и Philip Morris. Примерно 1,6 тыс. либо ушли с рынка, либо свернули свою деятельность в РФ.
НОВОСТИ
- 10:20 28.05.2024
- Из-за запрета на торговлю с РФ рыбопереработчики Европы столкнулись с нехваткой трески
- 10:10 28.05.2024
- До 2028 года Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16
- 09:45 28.05.2024
- Байден приписал США победу над фашистской Германией, забыв о СССР и других союзниках
- 09:35 28.05.2024
- Канада может ввести значительные пошлины на электромобили из Китая
- 09:25 28.05.2024
- Латвия не видит причин, чтобы отказать Украине наносить удары по РФ
- 19:45 27.05.2024
- Макрон: Мы, европейцы, не ведем войны против России и российского народа
- 18:45 27.05.2024
- Депутат Рады заявил, что Франция готова прислать на Украину военных инструкторов
- 18:30 27.05.2024
- В Японии полагают, что Северная Корея пыталась запустить спутник, но неудачно
- 17:53 27.05.2024
- В Афинах опровергли информацию о намерении подписать с Украиной соглашение об обороне
- 17:15 27.05.2024
- Грузию тайно подталкивали к отправке войск на Украину – спикер парламента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать