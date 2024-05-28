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От планов ухода из РФ отказались сотни западных компаний - СМИ

10:30 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни западных компаний, объявивших ранее об уходе из России из-за конфликта на Украине, отказались от таких планов и продолжают бизнес в РФ. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее данным, пересмотреть решение их заставил ряд причин, в том числе «рост потребительской активности и бюрократические препоны». Речь идет, в частности, о скидке на активы из недружественных стран и дополнительных налогах при уходе из России.

«Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней», — приводит газета слова одного из руководителей, работающих с западными фирмами в стране. «Они сказали, что уйдут. Им были предоставлены на выбор покупатели их бизнеса, которые оказались для них неприемлемыми», — отметил он.

В целом, по данным издания, с 2022 года в России осталось более 2,1 тыс. международных компаний, в том числе Avon Products, Air Liquide и Reckitt, Unilever, Nestlé и Philip Morris. Примерно 1,6 тыс. либо ушли с рынка, либо свернули свою деятельность в РФ.



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