НАТО провоцирует Киев продолжать войну, выходия на новый виток напряженности - Песков
13:40 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Страны — члены Североатлантического альянса, Соединенные Штаты особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности, делают это сознательно», — констатировал представитель Кремля в беседе с журналистами. Он отметил, что в Москве «слышат очень много воинственных заявлений».
«Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности. Мы понимаем, что эта негативная тенденция в их подходе, к сожалению, сохраняется. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны», — подчеркнул Песков.
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