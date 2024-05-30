НАТО провоцирует Киев продолжать войну, выходия на новый виток напряженности - Песков

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО, в первую очередь США, осознанно выходят на новый виток напряженности и провоцируют Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Страны — члены Североатлантического альянса, Соединенные Штаты особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности, делают это сознательно», — констатировал представитель Кремля в беседе с журналистами. Он отметил, что в Москве «слышат очень много воинственных заявлений».



«Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности. Мы понимаем, что эта негативная тенденция в их подходе, к сожалению, сохраняется. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны», — подчеркнул Песков.



