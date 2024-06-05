Модель экономического развития Китая оказалась более эффективной, чем в США - Путин
22:05 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китаю удалось создать весьма эффективную модель экономического развития — более эффективную, чем в США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.
«Некоторые наши эксперты, хорошие экономисты, достаточно молодые люди, но достаточно опытные, они говорят, что анализ того, что происходит, скажем, в китайской экономике, и того, что происходит в экономиках других стран мира, в том числе в ведущих экономиках, включая Соединенные Штаты, показывает, что все-таки китайцам удалось создать такую очень своеобразную, но весьма эффективную модель экономического развития — более эффективную, чем в тех же Штатах. И, судя по результатам работы китайской экономики, похоже, что так оно и есть», — сказал Путин.
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