0
0
46
НОВОСТИ

Модель экономического развития Китая оказалась более эффективной, чем в США - Путин

22:05 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китаю удалось создать весьма эффективную модель экономического развития — более эффективную, чем в США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

«Некоторые наши эксперты, хорошие экономисты, достаточно молодые люди, но достаточно опытные, они говорят, что анализ того, что происходит, скажем, в китайской экономике, и того, что происходит в экономиках других стран мира, в том числе в ведущих экономиках, включая Соединенные Штаты, показывает, что все-таки китайцам удалось создать такую очень своеобразную, но весьма эффективную модель экономического развития — более эффективную, чем в тех же Штатах. И, судя по результатам работы китайской экономики, похоже, что так оно и есть», — сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:20 05.06.2024
РФ высоко ценит то, что Республика Корея не поставляет оружие Украине - Путин
0
84
22:15 05.06.2024
Удары по РФ при участии Запада – «путь к очень серьезным проблемам» - Путин
0
96
21:27 05.06.2024
Президент РФ привел соотношение безвозвратных потерь Украины и РФ
0
187
21:25 05.06.2024
Путин: Появление танков немецкого производства на Украине вызвало в РФ морально-этический шок
0
177
21:03 05.06.2024
Сбер: Любой предприниматель из РФ должен иметь возможность открыть бизнес в Индии или Китае
0
179
21:00 05.06.2024
Путин: Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует...
0
187
20:54 05.06.2024
Стадион «Ракета» в Петергофе реконструируют
0
209
19:50 05.06.2024
Президент Франции собирается принять участие в конференции по Украине - СМИ
0
250
19:32 05.06.2024
Премьер Фицо планирует постепенно вернуться к работе к концу июня
0
267
18:37 05.06.2024
В Санкт-Петербурге открылся первый иммерсивный магазин Умного дома Sber
0
329

Возврат к списку