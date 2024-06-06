Понтон с пассажирами перевернулся на пруду в Царском Селе, погиб человек, возбуждено дело

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Понтон с 24 пассажирами перевернулся на пруду в Екатерининском парке на территории Царского Села в Санкт-Петербурге, один человек погиб, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

«Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). <…> Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент случился на Большом пруду в Екатерининском парке, понтон перевернулся при выполнении разворота. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.