Понтон с пассажирами перевернулся на пруду в Царском Селе, погиб человек, возбуждено дело
11:00 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Понтон с 24 пассажирами перевернулся на пруду в Екатерининском парке на территории Царского Села в Санкт-Петербурге, один человек погиб, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК РФ по городу.
«Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). <…> Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался», — говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент случился на Большом пруду в Екатерининском парке, понтон перевернулся при выполнении разворота. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
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