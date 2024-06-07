Греф: Никогда нельзя терять фокус на людей, ради которых делаешь продукт
10:10 07.06.2024
Прибыль является лишь промежуточным и косвенным измерителем эффективности работы бизнеса во благо людей. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Никогда нельзя терять фокус на тех людей, ради которых мы делаем продукты. Прибыль является только промежуточным измерителем, и не всегда адекватным, того, насколько эффективно мы работаем для этих людей», – подчеркнул он.
«Вместе мы все проблемы точно преодолеем, – обратился Герман Греф в завершение делового завтрака к его участникам. – Я закончу цитатой нынешнего министра обороны Андрея Белоусова: «Ошибаться можно – врать нельзя». Если мы будем следовать этому принципу – мы точно победим».
НОВОСТИ
- 11:20 07.06.2024
- ВСУ за день запускают свыше 300 FPV-дронов на авдеевском направлении и под Часовым Яром
- 11:05 07.06.2024
- Чернышенко предупредил о надвигающейся демографической яме в России
- 11:00 07.06.2024
- Запад подошел к точке невозврата на Украине, где может произойти столкновение с РФ — Орбан
- 10:32 07.06.2024
- Кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется — Рособрнадзор
- 10:20 07.06.2024
- Швейцария не может поставлять оружие Украине по причине нейтралитета — президент
- 10:05 07.06.2024
- Чернышенко заявил, что Россия выплатит членский взнос и продолжит работу с WADA
- 10:00 07.06.2024
- У Запада был план разделить Россию на пять частей — Додик
- 09:40 07.06.2024
- Герман Греф: Экономика растет хорошими темпами, но ее сегодняшняя модель уязвима
- 09:32 07.06.2024
- Еврокомиссия планирует начать в этом месяце переговоры о приеме Украины в ЕС — FT
- 09:30 07.06.2024
- Греф: Технологии искусственного интеллекта могут дать прирост ВВП на 6,6% до 2026 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать