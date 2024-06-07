Греф: Никогда нельзя терять фокус на людей, ради которых делаешь продукт

10:10

Прибыль является лишь промежуточным и косвенным измерителем эффективности работы бизнеса во благо людей. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Никогда нельзя терять фокус на тех людей, ради которых мы делаем продукты. Прибыль является только промежуточным измерителем, и не всегда адекватным, того, насколько эффективно мы работаем для этих людей», – подчеркнул он.

«Вместе мы все проблемы точно преодолеем, – обратился Герман Греф в завершение делового завтрака к его участникам. – Я закончу цитатой нынешнего министра обороны Андрея Белоусова: «Ошибаться можно – врать нельзя». Если мы будем следовать этому принципу – мы точно победим».