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Россия будет «прирастать Арктикой», уверен Путин

17:40 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет «прирастать Арктикой», где сосредоточены основные запасы минеральных ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Западная Сибирь традиционно развивается еще с советских времен — имею в виду те минеральные ресурсы, которыми пользуется вся страна до сих пор», — сказал он, отметив, что постепенно центр экономического развития сдвигается все восточнее и севернее.

«Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Они еще сложны и дорогостоящи по разработке, но тем не менее, это очень большая перспектива. На самом деле, мы так и делаем», — добавил он.

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