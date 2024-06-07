Россия будет «прирастать Арктикой», уверен Путин
17:40 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет «прирастать Арктикой», где сосредоточены основные запасы минеральных ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Западная Сибирь традиционно развивается еще с советских времен — имею в виду те минеральные ресурсы, которыми пользуется вся страна до сих пор», — сказал он, отметив, что постепенно центр экономического развития сдвигается все восточнее и севернее.
«Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Они еще сложны и дорогостоящи по разработке, но тем не менее, это очень большая перспектива. На самом деле, мы так и делаем», — добавил он.
НОВОСТИ
- 19:00 07.06.2024
- В ядерную доктрину РФ могут быть внесены изменения — Путин
- 18:58 07.06.2024
- «Роснефть» и кубинская компания CUPET продолжат сотрудничать в сфере образования
- 18:40 07.06.2024
- Центр развития смещается в Азию, РФ надо быть ближе — Путин
- 18:20 07.06.2024
- «Роснефть» и Университет ИТМО будут вместе развивать наукоемкие цифровые проекты
- 18:07 07.06.2024
- «Роснефть» расширит свою масштабную программу по сохранению биоразнообразия
- 18:00 07.06.2024
- Арестованные за поджоги в Польше поляк и белорусы воевали на стороне ВСУ — СМИ
- 17:55 07.06.2024
- Сбер: Передовые технологии получаются только при инвестициях в научные исследования
- 17:50 07.06.2024
- Сбер: Важно, чтобы господдержка исследовательских центров в области искусственного интеллекта продолжалась
- 17:48 07.06.2024
- «Роснефть» поможет властям Ленинградской области развивать промышленный и научный потенциал региона
- 17:44 07.06.2024
- Инициативы президента сделают программу долгосрочных сбережений привлекательнее для граждан и бизнеса, считают в Сбере
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать