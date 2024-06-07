Инициативы президента сделают программу долгосрочных сбережений привлекательнее для граждан и бизнеса, считают в Сбере

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Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал поручения президента Владимира Путина по развитию программы долгосрочных сбережений (ПДС), сделанные им во время пленарного заседания форума.

«На сегодня уже более полумиллиона россиян заключили договора долгосрочных сбережений с НПФ Сбербанка. Мы регулярно контактируем с нашими клиентами, проводим опросы, собираем обратную связь. Одним из наиболее часто встречающихся пожеланий по тому, как можно сделать программу долгосрочных сбережений более привлекательной, остается вопрос об увеличении срока государственного софинансирования, который на сегодня составляет 3 года, – отметил Кирилл Царев. – Сегодня в своем выступлении на ПМЭФ президент дал поручение продлить эту меру поддержки до минимум десяти лет. Это позволит тем гражданам, кто уже вступил в программу, значительно увеличить свои накопления. Кроме того, очевидно, что такая мера приведет к росту доверия россиян к новому инструменту, что, в свою очередь, привлечет большее число новых участников. Если говорить о Сбербанке, то мы ожидаем более 1,5 млн участников программы по итогам 2024 года».

«Также важно поручение президента привлечь к ПДС работодателей, – добавил Кирилл Царев. – СберНПФ был одним из инициаторов идеи предоставления работодателям возможности софинансирования личных сбережений своих сотрудников в рамках ПДС. Согласно исследованию фонда, 46% работодателей готовы рассмотреть участие в ПДС своих сотрудников, однако большинство из них при этом рассчитывают на налоговый режим, аналогичный тому, который действует сегодня для классических корпоративных пенсионных программ (КПП). На наш взгляд, такая возможность будет в первую очередь интересна малому и среднему бизнесу, у которого не всегда есть ресурсы для запуска классических КПП. При этом в таких компаниях часто есть запрос на социальную ответственность и помощь сотрудникам в формировании капитала на будущее. Мы видим в этом большой потенциал развития ПДС. Закон уже предусматривает возможность софинансирования по ПДС со стороны работодателей. Комфортный налоговый режим для работодателей позволит этой норме заработать наиболее эффективно».