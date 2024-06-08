Игорь Сечин: под видом «зеленого перехода» строится «зеленый неоколониализм»
17:38 08.06.2024
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Фото с сайта www.rosneft.ru
Согласно приведенным в докладе данным, с 1990 по 2015 год из развивающихся стран в развитые было выведено более 240 трлн долл. «Энергопереход, то есть объявленная программа энергоперехода, является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «золотой миллиард», - считает глава «Роснефти». - Это, по сути, необъявленные санкции, которые между тем применяются».
Как отметил докладчик, сочетание дефицита энергии в результате энергоперехода и широкого набора прямых санкций, а также недобросовестной конкуренции вызвали разбалансировку рынка. Примером ограничений он назвал санкции, наложенные США на Венесуэлу, Иран и Россию, которые затронули добычу почти 18 млн барр. нефти в сутки и позволили США захватить значительную долю рынка». В итоге энергоресурсы оказались ведущей статьей экспорта Соединенных Штатов. После вторжения американских войск в Ирак в 2003 году доходы этой страны от нефтяного экспорта, формировавшего до 95% бюджета, поступают в США. «Это предоставляет американской администрации полный контроль над финансовой системой Ирака», – заявил Сечин. По его словам, к России Вашингтон использует другой подход, стремясь сократить нефтяные доходы России и добиваясь вытеснение морского экспорта российской нефти с мирового рынка.
Глава «Роснефти» отметил, что односторонние действия США вызывают волатильность и непредсказуемость энергорынка. Причем американские компании пошли путем консолидации, при котором объем сделок и поглощений в нефтегазовой отрасли США за 2023 год достиг 200 млрд долл. Целью является не увеличение объема производства, а рост прибыли. По словам Сечина, за два последних года пять крупнейших западных нефтегазовых компаний потратили на выплаты своим акционерам рекордные 220 млрд долларов, что на 30% превысило объем их инвестиций за то же время.
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