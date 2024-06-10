Безвозвратные потери Украины на передовой превысили полмиллиона человек — Азаров
13:00 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Безвозвратные потери Украины на фронте достигли более полумиллиона человек, заявил бывший премьер-министр страны (2010-2014) Николай Азаров.
«Безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек. Точка невозврата — миллион человек. До этой цифры не так много, как некоторым кажется. Именно после этой цифры украинцы будут не в состоянии самовосстановиться», — написал он в телеграм-канале.
По словам Азарова, сейчас проявляются негативные последствия вооруженного конфликта для следующего поколения украинцев: в частности, за 2021–2023 годы рождаемость в стране сократилась почти в два раза. Все это, пишет экс-премьер, может привести к тому, что «в 2035–2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет составит 12-15% по сравнению с 25% в 1993 году» и в следующем поколении родится еще меньше детей.
Другой проблемой для Украины Азаров считает массовый выезд украинок от 18 до 34 лет за границу. «Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет разрастаться демографическая яма на Украине», — подытожил он.
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