США потеряли былое влияние в АТР — офицер японской разведки
15:32 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США потеряли прежнее влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), смена президента не изменит ситуацию. Об этом заявил высокопоставленный офицер японской разведки, чьи слова приводит газета The New York Times.
«США уже не обладают тем же влиянием, которое было 20-30 лет назад», — сказал он. «Роль США будет ослабевать независимо от того, кто следующим займет пост президента», — считает офицер японской разведки.
Газета отмечает, что Китай стал важнейшим торговым партнером и ключевым инвестором для большинства стран АТР, что привело к ослаблению их экономической зависимости от Вашингтона. США перестали быть единственным гарантом безопасности в регионе, выступая теперь в роли партнера по модернизации военных технологий.
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