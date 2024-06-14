ХАМАС не знает, сколько заложников остаются в живых — член политбюро
10:32 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Точное число остающихся в живых заложников радикального палестинского движения ХАМАС не известно никому. Об этом заявил в четверг член политбюро ХАМАС Усама Хамдан в эфире телеканала CNN.
Его спросили, сколько из 120 оставшихся в секторе Газа заложников еще живы. «Я не имею представления об этом. Никто не имеет представления об этом», — ответил он.
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