Инфляция в Турции к концу года ожидается на уровне 43,52%

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в Турции по итогам 2024 года ожидается на уровне 43,52%. Такой прогноз озвучили участники рынка, опрошенные Центробанком республики в июне.

Месяцем ранее этот показатель составлял 43,64%. По итогам мая инфляция в Турции, по официальным данным, составила 75,4%.