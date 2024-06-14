Никто в мире не застрахован от того, чтобы стать жертвой «западной дипломатии» — Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить список жертв «западной дипломатии». Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководством МИД РФ.

«По сути, ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить этот печальный список», — сказал президент. Путин отметил, что дипломатия по-натовски многократно применялась в разных регионах мира. «Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан и т. д. Они [принципы западной дипломатии] нигде не приносили ничего кроме усугубления имеющихся проблем, кроме поломанных судеб миллионов людей, разрушения целых государств, разрастания очагов гуманитарных и социальных бедствий, террористических анклавов», — подчеркнул Путин.