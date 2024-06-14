Китай впервые обогнал США по объему мировых продаж автомобилей в 2023 году
17:12 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские автопроизводители в 2023 году впервые обогнали американских конкурентов по годовому объему продаж автомобилей в мире благодаря освоению новых рынков. Об этом сообщила британская компания JATO Dynamics, специализирующаяся на анализе данных об авторынке.
В прошлом году китайские бренды продали 13,4 млн новых автомобилей по всему миру (рост на 23% по сравнению с 2022 годом), в то время как американские — 11,9 млн (рост на 9%), говорится в отчете JATO Dynamics. Отмечается, что автопроизводители из КНР значительно увеличили свое присутствие в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В Европе, Австралии, Новой Зеландии и Израиле также наблюдается рост спроса на китайские автомобили.
Лидером по продажам автомобилей в мире по-прежнему остается Япония. В 2023 году японские автопроизводители продали 23,6 млн новых машин. В то же время самой продаваемой машиной в 2023 году стал электромобиль Tesla Model Y. Было продано 1,2 млн автомобилей этой марки, что на 64% больше, чем в 2022 году.
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