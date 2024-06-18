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НОВОСТИ

Выборы во Франции могут пошатнуть единство политики ЕС по Украине — Bloomberg

15:00 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Результаты парламентских выборов во Франции, которые пройдут с 30 июня по 7 июля, могут пошатнуть политическое единство ЕС по вопросу поддержки Украины. Такое мнение выразило агентство Bloomberg.

По его оценке, победа правой партии «Национальное объединение» на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции может негативно повлиять на реализацию общеевропейских инициатив, которые продвигает президент Франции Эмманюэль Макрон. В частности, под вопросом может оказаться выпуск совместных долговых обязательств для финансирования обороны, а также курс на усиление поддержки Киева.

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