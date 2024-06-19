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США боятся последствий атак Украины по территории РФ — экс-президент Польши

12:32 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон опасается последствий атак Украины на Белгород и другие города и регионы на территории России. Об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский, возглавлявший эту страну с 1995 по 2005 год. Ролик пранкеры опубликовали в своем телеграм-канале.

Пранкеры пообщались с бывшим польским лидером от лица экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Есть последняя вещь, о которой секретно надо говорить, потому что я читал информацию с Вашингтона, что они (США — прим. ТАСС) очень боятся всех этих акций, которые Украина ведет в Белгороде, в других местах. Они боятся, что это может спровоцировать [президента России Владимира] Путина», — подчеркнул он.

Вместе с тем Квасьневский поддержал президента Франции Эмманюэля Макрона в намерении прямого участия в украинском конфликте и указал на риски сокращения помощи Украине в случае победы на президентских выборах экс-президента Дональда Трампа. «Если Трамп выиграет, и они [в США] не будут так сильно помогать Украине, надо найти европейские страны, которые будут помогать, чтобы баланс все время существовал. Я думаю, Франция, Германия, Польша, Великобритания могут создать какие-то возможности, если Трамп будет срезать помощь [США Украине]», — резюмировал он.

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