Вопросы безопасности заняли значительное место на переговорах с Ким Чен Ыном — Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопросы безопасности и международной повестки заняли значительное место на переговорах с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам их переговоров.

«Большое внимание на сегодняшних переговорах заняли вопросы безопасности и международной повестки. Наши страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства. Оно должно опираться на международное право и культурно-цивилизационное многообразие», — высказал свое мнение президент РФ.