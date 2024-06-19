Володин назвал ПА ОБСЕ шабашем, который Россия не будет финансировать

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не может мириться с ситуацией, когда ей не дают высказать свою позицию в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и не будет «финансировать этот шабаш», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы не можем мириться с ситуацией, когда не дают даже высказать позицию», — сказал Володин.

«Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная. Мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам, причем пляшущий под дудку США», — добавил Володин, поручив профильному думскому комитету по международным делам подготовить соответствующее постановление палаты о приостановке участия российской делегации в работе ПА ОБСЕ.