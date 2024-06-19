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Президент РФ прибыл с государственным визитом во Вьетнам

22:00 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Он прилетел сюда из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Еще днем ранее глава российского государства работал в Якутии. Как ожидается, Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки президента России.

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