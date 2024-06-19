Президент РФ прибыл с государственным визитом во Вьетнам
22:00 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НОВОСТИ
- 21:15 19.06.2024
- Британские консерваторы могут поставить антирекорд на выборах в парламент - социологи
- 20:25 19.06.2024
- Иран может вскоре в три раза увеличить производство обогащенного урана -WP
- 19:30 19.06.2024
- Британский премьер Сунак может потерять свой депутатский статус во время выборов
- 18:30 19.06.2024
- Паромный рейс из Черноморска (Украина) в Батуми (Грузия) решено запустить снова
- 17:40 19.06.2024
- Британские экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж
- 17:12 19.06.2024
- В НАТО считают, что до появления у Запада гиперзвукового оружия может пройти 20 лет
- 17:00 19.06.2024
- Генштаб ВСУ доволен темпами мобилизации, заявили в Раде
- 16:32 19.06.2024
- Госдума приняла в I чтении поправки об увеличении дефицита бюджета РФ на 2024 год
- 16:12 19.06.2024
- Армия Китая сталкивается с глубинными проблемами в политико-идеологическом плане - Си Цзиньпин
- 16:00 19.06.2024
- Над Курской областью сбита украинская ракета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать