Заболеваемость холерой в мире выросла в мае на 58%

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 46 тыс. человек заболели холерой в мае текущего года, что на 58% больше, чем в апреле. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая риск дальнейшего распространения этой болезни как очень высокий.

В информационном бюллетене ВОЗ говорится, что в мае «из 19 стран поступили сообщения о 46 424 случаях холеры» и 185 летальных исходах. По сравнению с апрелем в этом месяце было выявлено на 58% больше случаев заражения. Особенно высокая заболеваемость была отмечена в регионе Восточного Средиземноморья. В Афганистане было зарегистрировано более 13 тыс. новых случаев, в Пакистане — также более 13 тыс.

С 1 января по 24 мая 2024 года холерой в 24 странах заболели 194 897 человек. В 1 932 случаях болезнь привела к смерти.