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НОВОСТИ

В УК Первая рассказали, что происходит с активами после выделения в ЗПИФ-А

15:55 20.06.2024

В ходе конференции «Рынок коллективных инвестиций», организованной НАУФОР, директор по правовым вопросам управляющей компании (УК) Первая Олег Горанский рассказал, что в процессе выделения заблокированных активов в специальные закрытые амортизационные фонды (ЗПИФ-А) им удалось вернуть доступ клиентам к активам на сумму 30 млрд руб.

После блокировки активов всем управляющим компаниям пришлось приостановить операции по ряду открытых и биржевых ПИФов, где были иностранные ценные бумаги, которые попали под блокировку. В то же время в таких фондах были и российские ценные бумаги, которые продолжали торговаться. И УК Первая продолжала управлять той частью фондов, которая была ликвидна, отметил Олег Горанский.

При выделении заблокированные активов в отдельные фонды – ЗПИФ-А – для УК появилась возможность открыть для клиентов операции с теми ценными бумагами, которые не попали под блокировку. Представитель УК Первая рассказал, что при возобновлении операций по таким фондам большинство их клиентов не стало забирать свои деньги, несмотря на то, что они не имели к ним доступ порядка полутора лет. На первом этапе наблюдался некоторый всплеск активности в части оттока, однако он довольно быстро прекратился.

По словам Олега Горанского, в итоге более половины высвобожденных активов люди решили оставить в новых фондах, видя ценность профессионального управления, когда за счет управления незаблокированной частью управляющим в некоторых фондах удалось даже увеличить стоимость пая или частично компенсировать заблокированную часть.

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