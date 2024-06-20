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НОВОСТИ

Путин: У России нет цели подходить к Харькову

19:40 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки украинской стороны любой ценой «выдавить» силы ВС РФ из-под Харькова будут стоить Киеву очень дорого, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, завершая государственный визит во Вьетнам.

«На самом деле, вот эта команда [действовать на поле боя] „любой ценой“ — я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю, — если она не основана на реалиях, то [это] будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул: у России нет цели подходить к Харькову. «Это такое, так сказать, тактическое направление. А противник будет пытаться это подать как стратегический успех, если у него что-то получится», — отметил Путин.

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