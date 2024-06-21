Решения Зеленского незаконны и не имеют юридической силы — Медведев

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель Украины Владимир Зеленский и его пособники — преступники и самозванцы, их решения не имеют юридической силы, отметил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Отношение к Зеленскому и его подельникам может быть только одно: они преступники, совершившие преступление, предусмотренное статьей 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти — прим. ТАСС). Издаваемые ими акты незаконны и не подлежат исполнению. Назначенные ими должностные лица не являются властью. Они самозванцы и не вправе издавать каких-либо указаний», — написал Медведев в своем посте в «ВКонтакте».