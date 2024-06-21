0
0
173
НОВОСТИ

В Ростове-на-Дону горит, предположительно, склад МВД

18:40 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел, предположительно, на складе МВД в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

«[Пожар]: 17:00, Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 67 в», — говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, по этому адресу зарегистрирована Северо-Кавказская база хранения ресурсов материально-технического снабжения МВД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 21.06.2024
Армия Тайваня сообщила о приближении к острову 30 летательных аппаратов КНР
0
20
19:20 21.06.2024
Расширение БРИКС усилит объединение как противовес Группе семи — Bloomberg
0
112
18:00 21.06.2024
Цена нефти Brent на ICE превысила $86
0
205
17:32 21.06.2024
Поставки в войска современных вооружений, включая БПЛА, будут увеличены — Путин
0
251
17:12 21.06.2024
Центральная группировка улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 2 530 солдат — МО
0
339
17:00 21.06.2024
РФ понимает, что США будут давить на всех ее партнеров — Песков
0
296
16:45 21.06.2024
Разработка Сбера для коммуникаций с клиентами взяла золото премии FINNEXT
0
237
16:32 21.06.2024
В ФРГ задержаны три человека, включая россиянина, по подозрению в шпионаже — прокуратура
0
323
16:12 21.06.2024
РФ готова обсуждать безопасность и со странами НАТО, когда те будут готовы — Путин
0
372
16:00 21.06.2024
РФ готова к диалогу с США о безопасности только в комплексе с украинским вопросом — Песков
0
337

Возврат к списку