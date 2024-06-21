В Ростове-на-Дону горит, предположительно, склад МВД

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел, предположительно, на складе МВД в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

«[Пожар]: 17:00, Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 67 в», — говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, по этому адресу зарегистрирована Северо-Кавказская база хранения ресурсов материально-технического снабжения МВД.