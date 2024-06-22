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Икона «Троица» возвращается в Троице-Сергиеву лавру

12:30 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева вывезена из храма Христа Спасителя для возвращения на свое историческое место в Троице-Сергиеву лавру, накануне праздника Святой Троицы, передает корреспондент ТАСС.

Икону к территории Троице-Сергиевой лавры доставляют в автофургоне «Арт-курьер», его сопровождает ДПС.

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