Икона «Троица» возвращается в Троице-Сергиеву лавру
12:30 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева вывезена из храма Христа Спасителя для возвращения на свое историческое место в Троице-Сергиеву лавру, накануне праздника Святой Троицы, передает корреспондент ТАСС.
Икону к территории Троице-Сергиевой лавры доставляют в автофургоне «Арт-курьер», его сопровождает ДПС.
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